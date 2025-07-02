信邦營收／6月26.3億元、月增2.67% 受惠汽車與工業應用帶動

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2025年6月合併營收為26.30億元，較5月25.62億元成長2.67%，比去年同期27.42億元減少4.06%；第2季合併營收為77.66億元，較第1季減少5.54%，與去年同期相比減少7.41%；累計上半年度合併營收為159.88億元，較去年同期減少2.56%。

信邦指出，2025年6月合併營收之成長，主要係汽車及工業應用產業之銷售分別較5月成長16.90%及9.19%；第2季在關稅及匯率的雙重打擊下，客戶端拉貨動能下降，美元、人民幣及港幣換算成新台幣之平均匯率分別較第1季升值5.50%~6.50%及去年同期升值4.50%~5.00%，導致第2季合併營收分別較第1季減少5.54%及去年同期減少7.41%；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.78%、汽車產業成長5.88%、綠能產業減少28.03%、工業應用產業成長1.65%、通訊及電子週邊產業成長25.65%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收75.25%；連接器及零組件銷售占24.75%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.94%；通訊及電子週邊產業占23.41%；綠能產業占22.56%；汽車產業占14.57%；醫療及健康照護產業占8.52%。