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台積電跌勢收斂 台股盤中量縮整理

中央社／ 台北2日電

美參院通過「大而美法案」，美股漲跌互見，但因科技股整理，加上7月9日關稅緩衝期將屆，台股今天量縮整理，早盤一度跌逾百點，盤中跌勢收斂。

10時56分左右，加權指數達22477.57點，下跌76.15點，成交值新台幣1596.56億元。

權值股台積電盤中一度跌15元，最低至1070元，隨後跌勢收斂；今天除息的鴻海上揚2元至161.5元；聯發科達1300元，漲25元；同樣在今天除息的日月光投控達144元，漲4元。

貨櫃三雄長榮盤中站上200元大關，達202元；陽明漲0.6元至73.3元；萬海達92.7元，上揚1.5元，隨後漲勢有所收斂。

網通廠眾達-KY今天除息，盤中漲逾1%；中磊達96.5元，漲2.2元。伺服器大廠緯穎達2495元，漲45元。

台塑四寶盤中齊揚，南亞、台塑化漲逾1%，台塑、台化漲幅在1%以內。

台塑化 除息

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