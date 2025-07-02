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鴻海、鴻準除息秀亮眼 雙雙開高朝填息挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）去年度股利每股配發5.8元現金股利， 2日除息，早盤以160元開出，一度拉升至162元， 穩步朝填息前進；鴻準（2354）每股配發1.4元現金股利，早盤一度拉升至64.3元， 同樣朝填息挺進。

鴻海連續6年配發率都超過五成，5.8元現金股利為1991年上市掛牌以來的新高，股息預計7月31日發放， 1日為參與除息的最後買進日， 股價收在165.5元， 除息參考價159.5元， 早盤以160元開出，一度拉升至162元，朝填息前進。

星際之門計畫合作夥伴甲骨文（Oracle）公告宣布拿下價值300億美元的雲端運算大單，金額接近資料中心事業營收的三倍。Oracle的新合約將自2028年起開始貢獻營收，主力的伺服器供應商鴻海受惠大。

鴻海最新一代GB300伺服器已在測試中，下半年有望出貨；法人表示，因GB200與GB300架構相似，鴻海預期GB300量產爬坡進展將較前代順利，今年雲端網路業績將逐季成長，其中AI伺服器占整體伺服器營收預估超過5成。

兩家美系外資近期報告都看好鴻海，一家建議買進鴻海，目標價242元； 另一家維持「優於大盤」評等，目標價200元。

鴻海除息秀亮眼， 集團股鴻準也在2日除息， 每股配發1.4元現金股利，1日收在65元， 除息參考價63.6元， 早盤以64元開出， 一度拉升至64.3元， 盤中也穩步填息中。

除息 鴻海

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