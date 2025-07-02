鴻海除息配5.8元 早盤走堅漲1.2%填息率逾34%

鴻海今天除息交易，每股配發股利新台幣5.8元，今天除息參考價159.7元，開盤競價基準159.5元，今天開盤走勢堅挺，最高161.5元，上漲2元，漲幅1.25%，填息率約34.48%，隨後股價走勢震盪。

根據資料，鴻海在2024年7月僅花費5個交易日完成填息；2023年7月除息交易開始，到2024年3月中旬才完成填息；2022年7月除息，花費15個交易日完成填息。

鴻海1日收盤市值達2.29兆元，占台股總市值72.64兆元比重約3.16%，根據統計，鴻海今天除息交易，影響台股加權指數約25.16點，市值蒸發約805.7億元。

鴻海5月底股東會通過每股配發股利5.8元，創1991年上市掛牌以來新高，也是連續6年配發率都超過5成。

根據統計，到6月27日，鴻海股東人數達115萬6241人，鴻海股息預計7月31日發放，預估發放普通股現金股利合計達805.71億元。

鴻海先前指出，今年成長動能包括人工智慧（AI）、資通訊（ICT）、以及電動車，今年鴻海在AI伺服器營收成長將超過50%，第2季AI伺服器營收可較第1季和去年同期倍增成長，占整體伺服器營收比重超過50%。

鴻海預估今年AI伺服器營收可逐季成長，全年AI伺服器營收可超過新台幣1兆元，預估今年集團整體營收目標要超過7兆元，AI伺服器能見度起碼看到2027年。