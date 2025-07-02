快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

鴻海除息配5.8元 早盤走堅漲1.2%填息率逾34%

中央社／ 台北2日電

鴻海今天除息交易，每股配發股利新台幣5.8元，今天除息參考價159.7元，開盤競價基準159.5元，今天開盤走勢堅挺，最高161.5元，上漲2元，漲幅1.25%，填息率約34.48%，隨後股價走勢震盪。

根據資料，鴻海在2024年7月僅花費5個交易日完成填息；2023年7月除息交易開始，到2024年3月中旬才完成填息；2022年7月除息，花費15個交易日完成填息。

鴻海1日收盤市值達2.29兆元，占台股總市值72.64兆元比重約3.16%，根據統計，鴻海今天除息交易，影響台股加權指數約25.16點，市值蒸發約805.7億元。

鴻海5月底股東會通過每股配發股利5.8元，創1991年上市掛牌以來新高，也是連續6年配發率都超過5成。

根據統計，到6月27日，鴻海股東人數達115萬6241人，鴻海股息預計7月31日發放，預估發放普通股現金股利合計達805.71億元。

鴻海先前指出，今年成長動能包括人工智慧（AI）、資通訊（ICT）、以及電動車，今年鴻海在AI伺服器營收成長將超過50%，第2季AI伺服器營收可較第1季和去年同期倍增成長，占整體伺服器營收比重超過50%。

鴻海預估今年AI伺服器營收可逐季成長，全年AI伺服器營收可超過新台幣1兆元，預估今年集團整體營收目標要超過7兆元，AI伺服器能見度起碼看到2027年。

營收 鴻海

延伸閱讀

永豐四檔 ETF 將除息 7月23日最後買進日

年底鴻海上看200元？他161進場卡位除息 網憂關稅「短線有壓力」

高股息ETF填息慘況連連！00713、00915長期貼息挨轟「垃圾」

甲骨文奪雲端大單 帶旺台鏈…激勵鴻海、神達成交爆量

相關新聞

鴻海、鴻準除息秀亮眼 雙雙開高朝填息挺進

鴻海（2317）去年度股利每股配發5.8元現金股利， 2日除息，早盤以160元開出，一度拉升至162元， 穩步朝填息前進...

長聖營收／6月8,087萬元 月增11%、年增30% 創同期新高

長聖（6712）1日公告6月合併營收8,087.4萬元，較去年同期成長30%，月增11%，創下歷年同期新高，展現營運穩健...

鴻海買夏普相機模組業務

鴻海（2317）將以約24億日圓（約新台幣5億元）收購轉投資日商夏普（Sharp）智慧手機用相機模組業務，預計9月前完成...

迅得 6月業績攀峰

半導體PCB系統整合廠迅得（6438）昨（1）日公告6月營收6.12億元，創新高，月增13.8%，年增46.9%，符合市...

台達集團綠能布局報捷

台達電（2308）集團新能源布局再傳捷報，旗下再生能源售電業子公司台達能源昨（1）日宣布，與半導體測試大廠欣銓合作小水力...

國巨收購芝浦 四度延長

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第四度延長收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。