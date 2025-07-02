長聖營收／6月8,087萬元 月增11%、年增30% 創同期新高

長聖（6712）1日公告6月合併營收8,087.4萬元，較去年同期成長30%，月增11%，創下歷年同期新高，展現營運穩健成長動能。累計上半年合併營收已達新台幣3.98億元，年增16.7%，預期下半年業績會更好，維持正向成長趨勢。

長聖表示，6月營收表現主要來自細胞製劑CDMO（委託開發暨製造）業務與細胞儲存服務的持續，顯示公司在再生醫療市場的長期佈局。展望下半年，隨著UMSC01與CAR001等新藥推進臨床試驗，公司未來營運可望邁入加速成長階段。

在新藥研發方面，公司以臍帶間質幹細胞為核心開發的細胞新藥UMSC01，針對多發性硬化症(MS)的一期臨床試驗已於今年第2季順利完成所有受試者收案。試驗結果顯示良好的安全性與初步療效，包括多位受試者的神經功能指標（EDSS）明顯改善，以及復發間隔顯著延長。公司規劃今年第3季啟動第二期a療效探索性臨床試驗。

在本次一期試驗中，UMSC01未出現任何嚴重不良事件（SAE），並觀察到部分受試者的EDSS分數自試驗前的4分，在一年後降至1.5分，顯示神經功能獲得實質改善，生活自理能力明顯提升。其中，一位患者在接受治療後已穩定達成19個月未復發（Relapse-Free），遠優於一般多發性硬化症患者常見的每半年復發一次的病程。

本試驗同時吸引來自英國、法國、澳門與香港等地潛在患者主動洽詢參與，展現UMSC01在國際再生醫療領域的高度關注。接下來的第二期a試驗將進一步評估其在MRI影像、EDSS分數、生活品質以及復發間隔等多面向的療效指標，有望為全球MS患者提供創新且具重建潛力的治療方案。

目前多數治療多發性硬化症（MS）的藥物屬於改善病程進展的治療（Disease-Modifying Therapies, DMTs）主要以免疫調控製劑，像是干擾素β、芬戈莫德（Fingolimod）等。這些藥物主要是抑制發炎因子、減少免疫反應，來改善病程進展。

不過，這類藥物多半只能減少發作頻率，卻難以真正修復已經受損的神經功能（例如步行、視力、感覺等）。此外，有些藥物還可能帶來憂鬱傾向與心律不整等副作用。

相較之下，UMSC01在一期試驗中展現良好安全性與可能促進神經修復與延長無復發期的潛力，不僅補足現行療法之不足，更有望跳脫「延緩惡化」的治療思維，成為朝向神經功能重建與生活品質提升的新一代細胞療法。

目前全球約85%的MS患者以復發緩解型多發性硬化症(RRMS)型態起病，若未有效控制，最終約有60–80%將進展為次級進行型（SPMS）症狀會逐漸惡化且無明顯緩解期，導致持續性步行障礙（EDSS≥6）、視力衰退、膀胱與認知功能障礙，甚至需長期照護。根據目前所觀察的病程改善趨勢與治療潛力，UMSC01有望申請再生醫療製劑之「導致嚴重失能或危及生命之疾病」與「現行療法具未滿足醫療需求」等要件，未來有望申請五年期臨時藥證，加速進入臨床應用，縮短患者等待期，造福更多神經退化性疾病患者。

長聖生技表示，將持續推動UMSC01與CAR001在台灣的臨床進展與國際授權合作，並結合CDMO平台，打造亞洲領先的再生醫療品牌，為全球患者帶來新的治療選項與希望。