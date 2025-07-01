快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海等17檔上市股票2日除息 估計指數蒸發約40.91點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
鴻海。本報系資料照片
鴻海。本報系資料照片

臺灣證券交易所公布，7月2日共有鴻海（2317）、日月光投控（3711）、台泥（1101）等17檔上市股票除息，估計集中市場加權股價指數將蒸發約40.91點。

根據證交所資料，2日除息上市股票包括台泥、亞崴、和成、和泰車、鴻海、鴻準、志信、泰碩、日月光投控、眾達-KY、啟碁、峰源-KY、三集瑞-KY、威力暘-創、商億-KY、慶豐富、宏全等17檔。

其中，鴻海市值減少約806億元，占加權指數約25.16點，前述17檔個股除息後，指數將減少約40.91點。

證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」的市場公告。

證交所自編的發行量加權股價指數基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，不影響股價指數。

但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效的重要指標。

鴻海 除息 股票 股價指數 日月光

延伸閱讀

外資不棄息？鴻海除息前轉買超1.8萬張 買超前十大「金融股占6檔」

00961直接大爆配0.115元…年化配息率高達15％！最後買進日15號

115萬股東注意！鴻海7月2日除息 市場關注「填息天數」

本土法人力挺！富邦金邁向填息路 國泰金、凱基金跟上

相關新聞

115萬股東注意！鴻海7月2日除息 市場關注「填息天數」

鴻海（2317）去年度股利每股配發5.8元，為1991年上市掛牌以來的新高，連續6年配發率都超過5成，預計7月2日除息，...

鴻海等17檔上市股票2日除息 估計指數蒸發約40.91點

臺灣證券交易所公布，7月2日共有鴻海（2317）、日月光投控（3711）、台泥（1101）等17檔上市股票除息，估計集中...

金寶2025夏季永續報報出爐 重申「低碳、永續」堅持

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，團隊也於1日宣布，「2025年夏季永續報報」正式發行！金寶透露...

尖點自結5月獲利年減5.2% EPS 0.18元

PCB耗材鑽針廠商尖點（8021）1日公告公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息...

台積電市值重返28兆元 早盤最高來到1,095元

台積電ADR創52周高點，近期和台股現股脫鉤，1日終於帶動台積電（2330）現股表現，隨股價上漲，台積電市值重返28兆元...

樺漢子公司 德商入股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（30）日代旗下Kontron AG宣布處分子公司普通股，交易對象為業務客戶congate...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。