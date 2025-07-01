鴻海等17檔上市股票2日除息 估計指數蒸發約40.91點

臺灣證券交易所公布，7月2日共有鴻海（2317）、日月光投控（3711）、台泥（1101）等17檔上市股票除息，估計集中市場加權股價指數將蒸發約40.91點。

根據證交所資料，2日除息上市股票包括台泥、亞崴、和成、和泰車、鴻海、鴻準、志信、泰碩、日月光投控、眾達-KY、啟碁、峰源-KY、三集瑞-KY、威力暘-創、商億-KY、慶豐富、宏全等17檔。

其中，鴻海市值減少約806億元，占加權指數約25.16點，前述17檔個股除息後，指數將減少約40.91點。

證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」的市場公告。

證交所自編的發行量加權股價指數基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，不影響股價指數。

但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效的重要指標。