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研揚推新品攻邊緣AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，推出全球最小嵌入式主板「de next-RAP8」，鎖定機器人與無人機等應用，已有無人機廠商考慮採用。展望後市，研揚預期，今年營運將優於去年，營收年增率達兩位數百分比。

研揚指出，「de next-RAP8」尺寸僅84mm x 55mm，為一張名片／信用卡大小，延續該公司在英特爾技術領域打造嵌入式超小型單板電腦的領先紀錄。

研揚表示，「de next-RAP8」專為無人機與機器人應用打造， 具備精簡小巧又輕的特性，目前很多之前使用de next產品線的無人機廠商正在考慮無痛轉換此款最新平台。

機器人業務方面，客戶群產品包含工業機器人、人型機器人、自主移動機器人（AMR）等。研揚目前已出貨機器人專案超過40個，包含大陸人型機器人公司、當地最大AMR企業及全球前三大機械手臂工廠都是研揚客戶。

研揚 無人機 工業機器人

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