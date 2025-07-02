台達集團綠能布局報捷

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）集團新能源布局再傳捷報，旗下再生能源售電業子公司台達能源昨（1）日宣布，與半導體測試大廠欣銓合作小水力再生能源採購，助力產業能源轉型。

台達能源預計八年期間，每年提供約100萬度綠電轉供，來自全台首座由地方政府主導開發的食水嵙溪小水力發電廠。此合作除了支持台灣在地再生能源發展，並幫助企業布局各類再生能源，風險分散達成穩定供電，進而實現減碳目標，邁向永續。

欣銓永續長饒清成表示，面對氣候變遷，該公司積極設定ESG目標，2023年正式加入RE100，計劃在2050年前達成碳中和，並承諾將全球據點100%使用再生電力。

欣銓不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠電，透過此次和台達電合作，提升再生能源結構的多元化，逐步落實RE100目標。

欣銓 台達電 再生能源

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