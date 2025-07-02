國巨收購芝浦 四度延長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第四度延長收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）的日期，從原訂7月9日，更新為7月15日。

國巨說明，已接獲日本相關主管機關通知，根據《外匯及對外貿易法》，審查等待期將延長。據此通知，國巨已依日本相關法規，將公開收購期間延長至7月15日。

國巨力拚今年第3季完成收購芝浦全數股權，依照目前國巨釋出的公開收購價每股6,200日圓計算，整體收購規模上看945.27億日圓（近新台幣200億元）。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會時指出，對收購芝浦「不屈不撓」，目標取得100%股權。他當時強調，與芝浦是誠心專業展開合作，不僅將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨和芝浦的電子零組件解決方案更完整。

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