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迅得 6月業績攀峰

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體PCB系統整合廠迅得（6438）昨（1）日公告6月營收6.12億元，創新高，月增13.8%，年增46.9%，符合市場與法人預期。

迅得上半年營收31.86億元，為同期最佳，年增26.3%。展望後市，迅得預期，第3季營運可望持續升溫，第4季也不看淡，公司產能擴充仍以台灣新廠優先，惟業外匯兌損失為無法控制的因素。

迅得董座王年清先前提到，2025年成長動能強勁，看好來自CoWoS先進封裝設廠需求及PCB海外市場商機兩大成長動能。

迅得攜手家登，於半導體在地供應鏈聯盟持續推進。除了半導體，PCB東南亞設廠也有新商機，王年清說，泰國是2025年PCB訂單重點出貨地，旗下泰國廠（SAT）有望發揮策略優勢，已在2024年加入營運。

迅得 PCB

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