鴻海買夏普相機模組業務

鴻海（2317）將以約24億日圓（約新台幣5億元）收購轉投資日商夏普（Sharp）智慧手機用相機模組業務，預計9月前完成交易。

法人看好，夏普陸續淡出面板、半導體與相機模組等零組件業務，未來將專注品牌經營，致力提升獲利，有助挹注鴻海集團營運績效。

夏普去年底確定出售相機模組事業給鴻海，和鴻海子公司Fullertain Information Technologies Ltd.–B.V.I.簽約，夏普子公司SSTC所持有的相機模組製造公司SSTEC股權出售給Fullertain，後續夏普及SSTC所持有的機械設備等固定資產和存貨資產出售給SSTEC。

夏普宣布，SSTC持有SSTEC 51%股權已在6月30日以5.33億日圓出售給Fullertain，夏普及SSTC所持有的機械設備等固定資產預計9月30日出售給SSTEC，出售額為19.48億日圓。

夏普出售相機模組事業，預估今年度認列24.26億日圓特別獲利（賣股認列4.78億日圓、出售資產認列19.48億日圓）。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，夏普過去擁有品牌與零組件兩種事業，現在目標轉型成「輕資產」公司，淡出相機模組、面板、半導體等零組件事業，保留並強化品牌業務。

劉揚偉分析，夏普的品牌業務一直不錯，每年賺5、600億日圓，但零組件事業尤其是面板不盡理想，每年虧1、2,000億元，把品牌賺的錢虧光。未來把品牌做好，可以持續有錢研發、推廣市場，把獲利的500億日圓擴大為1,000億日圓。

半導體事業方面，夏普在4月23日宣布，計劃在9月將半導體事業賣給鴻海。夏普旗下從事半導體、雷射二極體研發／製造的全資子公司「夏普福山雷射（SFL）」將在7月1日分拆出去、目標在9月29日將SFL所有100%股權，以155億日圓的價格賣給鴻海子公司「鴻元國際投資股份有限公司」。