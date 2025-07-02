電信三雄 推漫遊優惠

暑假是出國旺季，電信業者力推暑期限定優惠的原號海外漫遊服務。中華電信（2412）為長天數和跨國海外旅客推出新的豪華型漫遊方案；台灣大、遠傳強攻日韓與中港澳觀光族群。

中華電信指出，豪華型漫遊上網方案專為造訪美加、東南亞與中港澳地區的旅客設計，特色為大用量、長天數。大用量部分，20GB 30天美加優惠價888元、東南亞優惠價620元、中港澳只要788元，平均每天最低21元起；長程旅行客戶透過中華電信網路門市或App申請，有早鳥優惠，10GB可使用30天，優惠價938元，適用五大洲，120個國家可跨國使用，轉機也不斷網。

台灣大指出，交通部觀光署統計，2024年國人出境旅客中，前往日本占比逾35%。根據台灣大內部數據，暑期申辦預付卡漫遊通的用戶中，日韓占比達七成。台灣大推出「預付卡漫遊通」限時優惠，即日起至8月底，日本漫遊通每日最低75元、南韓每日最低74元、美國漫遊通每日最低47元，適合暑假長天數旅遊族群。