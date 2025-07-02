電信三雄 推漫遊優惠

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

暑假是出國旺季，電信業者力推暑期限定優惠的原號海外漫遊服務。中華電信（2412）為長天數和跨國海外旅客推出新的豪華型漫遊方案；台灣大、遠傳強攻日韓與中港澳觀光族群。

中華電信指出，豪華型漫遊上網方案專為造訪美加、東南亞與中港澳地區的旅客設計，特色為大用量、長天數。大用量部分，20GB 30天美加優惠價888元、東南亞優惠價620元、中港澳只要788元，平均每天最低21元起；長程旅行客戶透過中華電信網路門市或App申請，有早鳥優惠，10GB可使用30天，優惠價938元，適用五大洲，120個國家可跨國使用，轉機也不斷網。

台灣大指出，交通部觀光署統計，2024年國人出境旅客中，前往日本占比逾35%。根據台灣大內部數據，暑期申辦預付卡漫遊通的用戶中，日韓占比達七成。台灣大推出「預付卡漫遊通」限時優惠，即日起至8月底，日本漫遊通每日最低75元、南韓每日最低74元、美國漫遊通每日最低47元，適合暑假長天數旅遊族群。

漫遊 中華電信

延伸閱讀

中市府暑期強化水域安全 盼學生泳技合格率達5成

桃園天羅地網纜線害路人摔斷牙 警方：中華電信要負責

台灣大旗下虛擬幣交易所 人氣旺

中華電（2412）股價創新高一點都不奇怪！楚狂人：00878、0050、00713大買電信三雄

相關新聞

鴻海買夏普相機模組業務

鴻海（2317）將以約24億日圓（約新台幣5億元）收購轉投資日商夏普（Sharp）智慧手機用相機模組業務，預計9月前完成...

迅得 6月業績攀峰

半導體PCB系統整合廠迅得（6438）昨（1）日公告6月營收6.12億元，創新高，月增13.8%，年增46.9%，符合市...

台達集團綠能布局報捷

台達電（2308）集團新能源布局再傳捷報，旗下再生能源售電業子公司台達能源昨（1）日宣布，與半導體測試大廠欣銓合作小水力...

國巨收購芝浦 四度延長

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第四度延長收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics...

研揚推新品攻邊緣AI

工業電腦研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，推出全球最小嵌入式主板「de next-RAP8」，鎖定機器人與無人機等應用，...

電信三雄 推漫遊優惠

暑假是出國旺季，電信業者力推暑期限定優惠的原號海外漫遊服務。中華電信（2412）為長天數和跨國海外旅客推出新的豪華型漫遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。