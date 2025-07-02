微程式2025年下半年將大成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
微程式董事長吳騰彥。記者李孟珊／攝影
微程式董事長吳騰彥。記者李孟珊／攝影

微程式（7721）預計7月底掛牌上市，董事長吳騰彥昨（1）日指出，公司深耕電子支付、智慧設備，也投入半導體感測控制領域多年，將是成長動能，目前營收比重在一成以內，預計二到三年，營收目標將達三成。法人指出，微程式下半年營收將顯著成長，全年業績將優於去年。

據了解，微程式成立於1995年，現階段產品線包含電子支付、智慧設備及半導體感測控制三大類，其中，電子支付業務主要是提供公共自行車、停車場維運管理平台，營收來自服務收入。智慧設備業務提供公共自行車硬體設備、停車場硬體設備及三電系統硬體設備。

吳騰彥說明，在電子支付領域，微程式透過合作夥伴部署超過數十萬台終端設備於全台公車、捷運、YouBike公共自行車系統及停車場等重要交通設施，並透過7×24的雲端管理平台的服務，建構便捷、安全且智慧化的交通支付環境，推動智慧交通普及化進程。

營運策略上，微程式強化半導體領域量能，2018年起投入半導體感測控制產品研發，提供振動感測、氣體與溫溼度感測、磁場監測系統、RFID辨識讀取設備等。

電子支付 營收 半導體

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