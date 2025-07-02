「小心有鬼」…用饒舌推廣反詐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所深入年輕世代關注的嘻哈音樂場域，持續以創意方式宣傳資本市場反詐騙知識與臺灣創新板，第三度支持並參與由中華文化總會主辦的《校長兼撞鐘》演唱會。

證交所表示，這次以反詐騙「小心有鬼」及獨角獸「臺灣創新板（tib）」為主題，搭配互動攤位、影片播放與LINE貼圖推廣，展現證交所與時俱進、貼近民眾金融推廣模式。

這屆《校長兼撞鐘》將於宜蘭、新竹、嘉義與屏東舉辦四場演出，結合在地音樂社群與台灣饒舌文化的創作能量，引導群眾關注社會與金融議題。

證交所在宜蘭場活動期間宣傳臺灣創新板（tib）理念，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」鼓勵新創企業到創新板上市的核心訴求，並設置宣導攤位，提供tib獨角獸LINE貼圖下載，讓更多投資大眾認識創新板。

證交所延續反詐騙推廣行動，於現場設置「你被哪隻詐騙鬼盯上了？」心理測驗活動，透過趣味問答方式揭露各類投資詐騙手法。現場播放《給你的錢一首歌的時間》及「小心有鬼」系列影片，並安排「反詐騙 diss battle」舞台互動，鼓勵現場觀眾以饒舌創作形式表達對投資詐騙的觀察與反思。

證交所 詐騙 創新板

延伸閱讀

證交所舉辦證券商從業人員反詐騙宣導會 持續提升反詐意識

刑事局與LINE合作 史上最大規模停權7萬3千個涉詐帳號

結交30年友人告知「手頭緊」 藝人曹蘭巧回未上當

證交所教戰企業應變

相關新聞

大盤站回所有均線…台股下半年行情 好采頭

台股昨（1）日在外資回頭大手筆買超482.5億元，改寫今年第二大單日買超手筆帶動下，權王台積電勁揚，扮演多頭總司令，盤中...

國安基金14日開會 是否退場受矚目

國安基金第二季例行委員會議預定七月十四日召開，將是四月八日臨時委員會決議執行護盤任務以來第一次例會，由於全球市場經歷對等...

國安基金護盤任務聚焦 14日召開例會

國安基金7月14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會。全球市場經歷對等關稅風暴後，...

就市論勢／五大領域 下半年聚光

全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。聯準會主席鮑爾國會聽證會相關發言，市場解讀為鴿派轉向，同步發酵的中東地緣風險降溫，通膨預期隨之放緩，進一步強化寬鬆貨幣環境的市場定價，資金自避險資產轉向風險性資產。

投顧：大盤第4季衝24,000

「2025富邦財經趨勢論壇」昨（1）日登場，富邦投顧董事長陳奕光以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥」形容2025年下半年台股...

AI ASIC五強 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券近期於北京舉行路演，看好2026年雲端半導體成長強勁，其中台積電（2330）2026年CoWoS產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。