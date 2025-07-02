潤泰新 布局北市都更案
潤泰新（9945）昨（1）日公告，擬開發台北市信義區都更合建案，合建分配比率為地主約分配52%~58%；建方分配42%~48%。
潤泰新表示，該案位於台北市市民大道六段基隆路交叉口，基地約306坪，簽約公告後將持續進行都市更新整合，尚無明確的開發時程。
潤泰新表示，該案初步規劃興建地上23層、地下6層之大樓，總樓地板面積約4,000坪，不過由於還在陸續整合中，也還沒有都更送件，所以尚無明確的開發時程。
潤泰新表示，目前整體市場回歸供需基本盤，短線投資客不在市場後，房市就是自住、置產兩大買方撐盤，同時地震頻傳亦提升大眾對居住安全的關注，未來政府將更積極推動都市更新及危老重建政策，公司累積過去40餘年的良好信譽且財務穩健，以口碑傳遞品牌，仍具有相對優勢。
完工量方面，潤泰新指出，今年除潤泰敦峰持續銷售外，共有三筆個案可完工交，合計完工量約80~85億元。
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