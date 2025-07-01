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揚智漲停吸睛 大宇資正式入主啟動轉型布局

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計公司揚智（3041）1日股價強勢攻高，盤中買氣湧現，終場以28.20元鎖住漲停，漲幅達9.94%，成交量放大至近3,000張，成為1日台股盤面焦點。市場普遍解讀，本波漲勢主要反映經營權轉換與策略投資人入主所帶來的轉型契機，資金積極卡位表態。

揚智30日舉行股東會並完成董事改選，由大宇資（6111）正式入主經營團隊。大宇透過旗下子公司「宇全智聯」私募入股，取得約16.5%股權，並拿下兩席董事席次，由大宇董事長涂俊光接任揚智董事長，原董事長梁厚怡則轉任副董事長。經營團隊大幅換血，引發外界關注公司未來營運布局。

揚智總經理陳嘉修表示，未來將結合大宇資訊在數位內容平台的資源，推動邊緣AI、智慧家電、聯網顯示器等多媒體應用，並計畫將平台從Linux轉向Android，首波合作市場鎖定印度。法人看好雙方結盟可提升產品整合力與市場滲透率，為揚智營運注入新動能。

營運方面，揚智今年前5月累計營收為5.1億元，年減22.13%。下半年將推出採28奈米製程的新一代機上盒晶片，並有22奈米ASIC專案進入量產，整體營運表現可望優於上半年。

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