金寶2025夏季永續報報出爐 重申「低碳、永續」堅持

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，團隊也於1日宣布，「2025年夏季永續報報」正式發行！金寶透露，團隊近年在永續發展方面，已取得了顯著的成就，並於近期獲得多項重要獎項，展現出在電子科技業界的領導地位。集團的永續發展室成立兩周年，這一里程碑不僅彰顯了金寶在環境、社會及治理（ESG）方面的努力，也為未來的發展，奠定了相當堅實的基礎。

獲獎成就：持續引領行業標竿

金寶指出，集團在2025年獲得TCSA永續報告書白金獎，並首次參加《遠見》雜誌主辦的企業永續獎，榮獲「電子科技業」首獎。這些獎項不僅是對金寶集團在推動ESG活動方面的高度肯定，也是集團在提升企業形象與社會責任感方面的重要里程碑。

轉型升級：100%再生能源的全面啟用

此外，金寶旗下位於南京東路的辦公大樓，也已自2025年6月1日起，正式轉供100%再生能源，全面啟動綠電營運模式。經營團隊表示，這一舉措也標誌著金寶集團在實現低碳目標方面的重要進展，並展示了集團在日常營運中將永續理念具體化的決心。

社會責任：推動食農教育及在地文化復興

事實上，金寶集團也持續、且積極的參與社會共融，透過與深坑農會攜手合作，確實的為深坑地區啟動的「茶產業復興計畫」持續加速，也讓員工們透過親身體驗採茶與製茶過程，進一步理解在地文化的價值。此外，集團於年度線上能資源管理發表會中，強調節能減碳的成果，並鼓勵各廠區持續提升能源效率。此外，金寶在本期的永續競爭力讀書會上，則向員工們介紹了《循環台灣》一書，並藉此深入探討循環經濟的理念，強調企業在資源永續利用中的角色。這場在金寶內部召開的知識分享活動，不僅能促進了內部對於永續發展的認知，也將為未來的策略規劃提供了寶貴的參考。

對此，金寶強調，團隊將持續深化永續發展的各項措施，並將ESG理念融入企業文化中。集團期待吸引更多志同道合的夥伴，共同推動綠色轉型，為實現可持續的未來而努力。展望未來，金寶也將專注於推動企業的永續發展，通過創新技術與專業管理，致力於環境保護與社會責任的實踐，集團相信，永續發展不僅是企業的形象，更是未來的使命。