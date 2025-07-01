115萬股東注意！鴻海7月2日除息 市場關注「填息天數」

鴻海（2317）去年度股利每股配發5.8元，為1991年上市掛牌以來的新高，連續6年配發率都超過5成，預計7月2日除息，7月31日發放股息，1日為參與除息的最後買進日，股價收在165.5元，上漲4.5元，成交量逾10萬張，統計至上周鴻海股東人數達115萬6,241人。

以鴻海的股利來看，2022年到2025年分別配發5.2元、5.3元、5.4元、5.8元，前3個年度都順利完成填息，其中2024年僅花7天就填息，2022年則用了19天填息，2023年的填息天數較長，花了253天才完成填息，市場及股東都關注今年的除息行情表現。

輝達GB200量產將進入高峰期，下世代最強AI伺服器GB300也預計在下半年接棒，效能再進化，AI伺服器代工協力廠大搶商機，鴻海是輝達進入GB300世代最重要的夥伴，取得最大訂單份額，成為大贏家。

鴻海最新一代GB300伺服器已在測試中，下半年有望出貨；法人表示，因GB200與GB300架構相似，鴻海預期GB300量產爬坡進展將較前代順利，今年雲端網路業績將逐季成長，其中AI伺服器占整體伺服器營收預估超過5成。

兩家美系外資近期報告都看好鴻海，一家美系外資表示，考量AI伺服器加速部署等因素，對生成式AI趨勢依然樂觀，但對機架級AI伺服器則較保守，建議買進鴻海，目標價242元； 另一家維持「優於大盤」評等，目標價200元。

美系外資強調，儘管市場動態持續變化，對鴻海保持正面看法，預期將持續在AI伺服器ODM市場中維持領先地位，主因鴻海在零組件與系統層面的完整產品組合，及在機架級與基板型AI伺服器領域，對企業客戶與美中雲端服務供應商（CSP）的覆蓋能力。

另一家美系外資指出，鴻海AI伺服器機櫃出貨全年將加速、GB300伺服器機櫃自製液冷零組件供應也將提升、加上電動車製造業務等三大亮點，因此維持「優於大盤」評等、目標價200元。