快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

IC 設計跟著台積電衝！揚智攻頂 聯發科除息前衝刺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股第3季首日開盤開出紅盤，在權王台積電（2330）領軍下強勢挺進22,700點整數關卡，為下半年行情奪得好彩頭。盤面以電子族群最為活躍，尤其IC設計族群氣勢如虹，資金明顯回流。

其中，揚智（3041）股東會釋出大宇資（6111）入主、推舉凃俊光出任董事長的消息，股價開盤即鎖住漲停，打頭陣領攻。力旺（3529）、創惟（6104）、原相（3227）盤中亦一度大漲逾半根停板，資金湧入態勢明顯。

重量級指標股聯發科（2454）將於7月3日除息，預計發放下半年現金股利400.41億元，每股配息約25元，1日也強攻逾3%，積極挑戰1,300元整數關卡與季線壓力，激勵股王信驊（5274）再度逼近5,000元大關，股后世芯-KY（3661）亦攀上近四個月波段高位。

美系外資最新發布「全球科技產業展望」報告，預估2025、2026年全球AI晶片出貨量將達900萬與1,200萬顆，且ASIC（客製化晶片）占比將提升至38%、40%，年增率分別為25%與40%。外資指出，AI ASIC伺服器加速滲透，有望帶動台系供應鏈營運動能，並點名17檔受惠股，包括：台積電、聯發科、信驊、旺矽（6223）、穎崴（6515）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、聯亞（3081）、全新（2455）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）、川湖（2059）、勤誠（8210）、台光電（2383）、金像電（2368）。

聯發科亦看好AI長期趨勢。公司指出，儘管美國關稅政策仍具不確定性，將持續與全球供應鏈夥伴緊密合作因應變化，但中長期來看，「AI無所不在」的大趨勢不變，將持續投入並擴大發展版圖。董事長蔡明介先前於股東會中明言，雲端資料中心與AI ASIC晶片，將是未來三年聯發科營運的核心成長引擎。

聯發科 AI

延伸閱讀

慧榮科技延攬聯發科前營運長朱尚祖 主導策略平台與 AI 布局

台積電市值重返28兆元 早盤最高來到1,095元

2030年前台股皆多頭、跌破年線就是買點！張錫：台積電（2330）擁轉嫁能力免太擔心

台積電下殺拖累大盤！網譏「關稅未明＋黑手作怪」：法人互搞別玩了

相關新聞

台積電市值重返28兆元 早盤最高來到1,095元

台積電ADR創52周高點，近期和台股現股脫鉤，1日終於帶動台積電（2330）現股表現，隨股價上漲，台積電市值重返28兆元...

樺漢子公司 德商入股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（30）日代旗下Kontron AG宣布處分子公司普通股，交易對象為業務客戶congate...

良得電 2025年營收、毛利率看升

線材廠良得電（2462）昨（30）日舉行法說會，發言人江文裕表示，低軌衛星與AI伺服器為今年兩大成長動能，下半年越南廠一...

宏齊 2025全年拚績增雙位數

LED封裝廠宏齊（6168）表示，看好Mini LED與紅外線（IR）雙引擎驅動下，今年將迎來顯著成長動能，預估旺季可望...

敦陽科 5月每股稅前盈餘0.59元

敦陽科（2480）昨（30）日公布自結5月稅前盈餘6,361.7萬元，每股稅前盈餘0.59元；自結前五月稅前盈餘為4.3...

嘉聯益 5月EPS -0.39元

嘉聯益（6153）昨（30）日公告，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結5月淨損2.47億元，每股淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。