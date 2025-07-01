IC 設計跟著台積電衝！揚智攻頂 聯發科除息前衝刺

台股第3季首日開盤開出紅盤，在權王台積電（2330）領軍下強勢挺進22,700點整數關卡，為下半年行情奪得好彩頭。盤面以電子族群最為活躍，尤其IC設計族群氣勢如虹，資金明顯回流。

其中，揚智（3041）股東會釋出大宇資（6111）入主、推舉凃俊光出任董事長的消息，股價開盤即鎖住漲停，打頭陣領攻。力旺（3529）、創惟（6104）、原相（3227）盤中亦一度大漲逾半根停板，資金湧入態勢明顯。

重量級指標股聯發科（2454）將於7月3日除息，預計發放下半年現金股利400.41億元，每股配息約25元，1日也強攻逾3%，積極挑戰1,300元整數關卡與季線壓力，激勵股王信驊（5274）再度逼近5,000元大關，股后世芯-KY（3661）亦攀上近四個月波段高位。

美系外資最新發布「全球科技產業展望」報告，預估2025、2026年全球AI晶片出貨量將達900萬與1,200萬顆，且ASIC（客製化晶片）占比將提升至38%、40%，年增率分別為25%與40%。外資指出，AI ASIC伺服器加速滲透，有望帶動台系供應鏈營運動能，並點名17檔受惠股，包括：台積電、聯發科、信驊、旺矽（6223）、穎崴（6515）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、聯亞（3081）、全新（2455）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）、川湖（2059）、勤誠（8210）、台光電（2383）、金像電（2368）。

聯發科亦看好AI長期趨勢。公司指出，儘管美國關稅政策仍具不確定性，將持續與全球供應鏈夥伴緊密合作因應變化，但中長期來看，「AI無所不在」的大趨勢不變，將持續投入並擴大發展版圖。董事長蔡明介先前於股東會中明言，雲端資料中心與AI ASIC晶片，將是未來三年聯發科營運的核心成長引擎。