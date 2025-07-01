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台積電市值重返28兆元 早盤最高來到1,095元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電ADR創52周高點，近期和台股現股脫鉤，1日終於帶動台積電（2330）現股表現，隨股價上漲，台積電市值重返28兆元，早盤最高來到1,095元，上漲35元，市值約28.39兆元。

台積電27日公告公司114年第2季法人說明會將於114年7月17日召開，實體召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2 文華廳（台北市松山區敦化北路158號）。

台積電提到，法人說明會擇要訊息：公布公司2025年第2季財務報告及2025年第3季業績展望。

台積電官網公告也提到，公司2025年第2季法人說明會將於2025年7月17日(星期四)台灣時間14:00/美東時間 02:00舉行。公布財務報告前十天(7月7~16日)為緘默期，台積公司將避免與投資機構及券商聯繫。

法人預估，台積電今年第2季受匯率衝擊，第2季純益恐低於上季，或僅持平，無法達成市場原預期獲利持續成長的目標。

此外，法人原先預期，台積電下半年毛利率可望挑戰58%上下區間，如今受匯率干擾，法人對台積電下半年毛利率預估區間已下修至約55%上下，加上2奈米下半年量產初期良率調整因素，也恐稀釋毛利率。至於第3季實際美元營收展望尚待公司說明。

法人說明會 毛利率 台積電

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