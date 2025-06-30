神達 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

神達（3706）積極朝高附加價值產品轉型，隨人工智慧（AI伺服器滲透率提升，及竹南廠、越南廠新增產能陸續開出，法人預估今年營收可望成長逾四成水準。

法人指出，神達除受惠美系雲端服務供應商（CSP）客戶持續釋出AI伺服器訂單，搭配品牌滲透率提升，推動整體出貨規模放大外，傳出近來切入甲骨文（Oracle）AI伺服器供應鏈，其中，包括與OpenAI、軟銀共同推進的「Stargate」專案，添增想像空間。

為提升供應鏈彈性及交付效率，神達今年資本支出將達一至二億美元，主要投入竹南及越南兩地產線擴建與設備升級。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

神達 伺服器 AI

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