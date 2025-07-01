聯合再生推新品 瞄準海外

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組廠聯合再生（3576）昨（30）日宣布，自行研發的全黑美學模組取得國家標準自願性標章（VPC）與國際標準（IEC）雙認證，預計第3季取得UL認證，助攻歐美等海外市場布局

聯合再生前五月營收14.53億元，年減39.4%。展望未來，聯合再生表示，全黑美學模組將鎖定屋頂等分布式電站安裝需求，根據市場觀察，美國地區對全黑模組接受度高，主要應用於高端住宅案場與公共建設，視覺一致性與建築融合度成為採購重要考量。

聯合再生指出，隨著全黑美學模組預計於第3季完成UL認證，該公司亦同步規劃拓展北美市場布局，持續精進模組技術與產品多樣性，回應海內外市場需求。

聯合再生指出，全黑美學模組具設計美學、發電效能與永續趨勢三特色，其獨特的雙面發電黑網格設計，搭配黑色焊帶、全黑邊框、特製調色電池片的全套黑色材料，呈現最佳美學效果。

效能方面，該模組具備低眩光特性，模組反射率低於5%，遠低於法規要求的25%，可有效降低對周遭環境與鄰里環境的影響，滿足現行建築設計與法規趨勢，使其成為安裝於建築物外牆、圍籬及屋頂的最佳選擇。

聯合再生 布局

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