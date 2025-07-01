網家金融科技事業組織調整

網家（8044）集團昨（30）日代旗下金融科技事業部門的子公司二十一世紀金融科技株式會社（日本21FT）公告子公司清算與股權交換等業務；網家參與投資的易安網母公司雲坦數位，將與日本21FT進行股權交換合併。

網家指出， 日本21FT合併雲坦數位，主要為因應集團發展策略，整合資源，強化集團金融服務布局，提升雙方競爭力與業務優勢。

雲坦數位2018年成立，是經營保險及科技的金融科技公司，擁有數位保險平台易安網。

2021年網家投資易安網Pre-A輪融資，2023年完成A輪融資，新增股東包括全家便利商店，和碩集團旗下企業投資機構和鼎創投。這次換股全體股東都會參加。

目前網路家庭持有日本21FT 44%股權，持有雲坦數位58%股權。約定以雲坦科技1股交換日本21FT普通股0.7011股，由日本21FT持有雲坦數位全數股權，基準日暫定9月30日。