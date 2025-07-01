晶彩科跨足半導體檢測

晶彩科（3535）跨足半導體檢測市場，將逐步展現成果，隨著上半年出貨淡季已過，整體營運將呈現先蹲後跳態勢。

晶彩科後市看俏，昨（30）日股價帶量衝上漲停價51.8元收市，上漲4.7元，成交量逾3.3萬張，連四漲，攀上近五個月新高價。

晶彩科近年衝刺AI自動光學檢測設備（AOI）市場，有效提升獲利率，布局的AI／AOI設備已被Micro LED、半導體及PCB產業採用，期待未來出貨再放量。

晶彩科表示，將持續布局量測設備業務，以更多元的市場分布和產品組合來平衡單一產業的波動。並且要在新興的產業升級方案中，搶進半導體封裝測試，載板檢測等多個新領域。

晶彩科今年首季逢出貨淡季，單季稅後淨損3,817.4萬元，虧損較去年第4季及去年同期均擴大，每股淨損0.48；前五月合併營收7,597.9萬元，年減64.1%。

展望2025年，晶彩科預期，在半導體和PCB廠擴廠挹注，以及面板雙虎分別在Micro LED與扇出型面板級封裝（FOPLP）部署重兵，有助營運重回成長軌道。