漢唐 兩檔馬力強

經濟日報／ 記者崔馨方整理

漢唐（2404）接單動能強勁，2025年下半年營運有望顯著成長。法人看好漢唐長線動能，預估2025與2026年每股純益（EPS）約37.7元與50.5元，給予「增加持股」建議。

法人表示，漢唐在美系記憶體與晶圓代工兩大業主的專案布局廣泛，其中晶圓代工客戶在台灣同步推動Fab與AP廠興建，海外美國地區則規劃興建四座Fab、二座AP廠與一座研發中心，皆為未來成長動能。今年與明年毛利率分別為16.35%、14.70%。不過仍須留意原物料價格上漲及人力短缺等潛在風險。

看好漢唐後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

漢唐 晶圓代工

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