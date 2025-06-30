金像電、台光電 四檔靚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
金像電。圖／公司提供
金像電。圖／公司提供

美國總統川普表示關稅大限不打算延長，使得市場擔憂情緒漸增，台股昨（30）日權值股偏弱，熱門股轉移至PCB等族群，金像電（2368）、台光電（2383）等逆勢走揚。發行券商指出，看好PCB族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

金像電目前在主要CSP ASIC AI伺服器PCB的市占率約25~30%，高於一般型伺服器的25%，預期在Trainium 2 PCB加單下，下半年營收占比達20~25%以上，加上AMD、Meta等陸續放量、還有產品組合較佳的優勢，後市持續看好。法人指出，2025 Trainium 2、2.5 PCB出貨量預估由80至90萬片上調至100萬片，近來PCB季出貨量呈逐季增長態勢，可望帶動供應鏈營收上調。

在ASIC與800G交換器需求強勁下，台光電下半年營運不看淡，法人指出，在CSP客戶新品加上800G Switch高階板材出貨，加上8月要再開出馬來西亞廠新產能的狀況下，估整體營收有望成長。

展望後市，預估台光電今明年營運有三大利多：第一，全球高階玻纖布吃緊，公司有能力陸續擴產，至年底月產能將年增35%；第二，高速運算帶動資料傳輸需求大幅增加，800G交換器加速滲透，估產品滲透率達兩成以上；第三，AI模型訓練與推論算力需求持續成長，ASIC/GPU所使用之高階板材需求強勁。

權證發行商建議，看好金像電、台光電可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

營收 台光電 PCB

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