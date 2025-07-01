台股昨（30）日因外資反手調節，回測短期均線支撐，盤面淪為個股表現。其中，華擎（3515）、卜蜂等強勢指標股價連日收紅，並獲法人買盤挹注，預料後市仍有輪漲機會，建議可採低接不追高方式短線價差操作。

美國加速與主要貿易夥伴談判，川普稱美中雙方已達成貿易諒解，激勵美股四大指數上周五全數上漲，台積電ADR收盤創新高，但台股昨日隨外資逢高獲利了結，整場都在平盤下震盪換手，並收在當日最低點，終止連四漲走勢。

盤面上，上漲家數約占二成，部分強勢股仍延續近期漲升力道，以法人近十日買超逾430張、股價至少連三漲個股來看，台中銀、健鼎、尖點、大成、高雄銀、康霈*、卜蜂、健策、華擎、五福等十檔吸引短多青睞。

市場對Fed降息預期升高，美元指數創三年多來新低，新台幣匯率第2季升幅逾12%，有利食品業原料進口成本下降，卜蜂股價漲2%收127.5元，改寫掛牌後歷史新天價，帶動內需股大成及旅行社股雄獅同步收高。

板卡廠華擎旗下人工智慧（AI）伺服器出貨進入放量期，工業電腦業務亦鎖定邊緣AI商機，擴大推出相關AI伺服器主機板新品，帶動全年營運動能增溫，股價跳空漲停並鎖死至終場收274元，創本波反彈高點。

展望後市，凱基投顧認為，台股昨日收盤失守5日線，顯示盤勢正式進入短線拉回整理，但除非跌破21,700點，否則未來仍有機會表態往上突破6月26日高點22,587點，進而再往23,000點大關挺進，操作建議採取短線進出，並耐心等待波段布局買點。