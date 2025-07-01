宏齊2025年全年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED封裝廠宏齊（6168）表示，看好Mini LED與紅外線（IR）雙引擎驅動下，今年將迎來顯著成長動能，預估旺季可望自第3季末啟動，全年營收挑戰雙位數增長，整體毛利率表現亦將優於去年，展現公司從利潤壓力轉向高值化發展決心。

法人預期，宏齊2025年Mini LED營收占比將顯著提升到15%至25%，成為成長關鍵引擎，主要受惠於Mini LED生產設備到位、COB Mini LED與RGB+IC封裝技術投入，並成功拓展顯示看板及背光等多元應用。

同時，應用於穿戴裝置、掃地機器人等領域的紅外線產品需求穩定，預期將為公司帶來雙位數增長機會。

宏齊持續強化其核心技術實力，不僅在MiniLED、CSP、RGB+IC、VCSEL等新產品研發上持續投入，更致力於提升發光效率、亮度及優化製程、降低材料成本，近期並推出的LED一體機，憑藉獨有的COB及MIP工藝，提供客戶高對比度、優異散熱及輕薄的顯示方案，成功搶攻高階顯示器市場。

宏齊並已將其深厚的LED封裝技術延伸應用至IC封裝領域，跨足半導體產業。這項策略性布局不僅能拓展新業務範疇，開闢全新成長空間，更顯示其技術實力獲得肯定。

目前宏齊廈門新廠已小部分運作，專注COB Mini LED前段晶片處理，並與美系客戶合作開發IC封裝技術。

Mini LED LED

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