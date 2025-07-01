樺漢子公司 德商入股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（30）日代旗下Kontron AG宣布處分子公司普通股，交易對象為業務客戶congatec GmbH，交易金額2,598萬歐元（約新台幣8.87億元）。樺漢表示，這項交易將加深與業務客戶congatec GmbH合作，未來Kontron將負責congatec集團的供應鏈管理、生產與物流。

Kontron董事會通過處分子公司普通股，包含Kontron America Modules LLC及Kontron Asia Embedded Design Sdn Bhd普通股，交易總金額2,598萬歐元，交易對象為congatec GmbH。

congatec為德國私募基金DBAG Fund VIII旗下投資企業，為高效能硬體與軟體建構模組供應商，專注於以電腦模組（COM）為基礎的嵌入式與邊緣運算解決方案，產品廣泛應用於工業自動化、醫療科技、機器人等多種產業的系統與設備。

Kontron與congatec已在5月簽署製造商合作協議，針對COM領域進行整合，在6月18日簽署投資意向書，congatec透過增資取得Kontron子公司JUMPtec與Kontron America Modules, LLC的多數股權。

樺漢

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