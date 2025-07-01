銳澤布局海外 設美國據點

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）加速海外布局作業，設立美國子公司以滿足客戶國際建廠需求，2025年可望營運步步高，挑戰2022年營收高點。

銳澤2024年合併營收19.51億元，年增9.6%。稅後純益2.37億元，年減2.9%；每股純益7.41元。銳澤今年4月營收重回2億元大關，年增逾五成，為歷年同期次高，5月合併營收達2.42億元，月增16%，年增31.2%，為單月歷史新高。主因客戶氣體二次配拆移機、小型維護工程需求成長；台灣半導體、記憶體相關客戶工程依案件進度認列。累計今年前五月合併營收9.5億元，年增34.4％，是同期新高。

銳澤董事長梁進利表示，因應後續案量及海外業務布局，聖暉集團積極擴增人力。銳澤持續深化核心技術與產品研發，提升企業綠色競爭力，包括研發工業用集塵裝置、過濾裝置及相關氣體處理系統等，針對工業用集塵裝置新品，陸續進行客戶設備裝機測試作業。銳澤積極啟動海外市場，完成日本及新加坡子公司的設立，再設立美國子公司，搶攻國際大廠擴增海外廠區先機。