燁輝內外銷盤價全走跌

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（30）日以跌盤開出7月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸600元；至於8月交貨的外銷報價則跌價每公噸20美元。

燁輝表示，美國關稅政策引發全球貿易緊縮，經濟動能趨於停滯，世界政經局勢動盪不安，引發股匯市劇烈波動，景氣走勢難測。而經濟合作暨發展組織（OECD）6 月3日下修全球GDP，將今年成長率3.1%調降至2.9%。

至於台灣台經院6月24日發佈5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，連4個月下滑，為2年半新低，反映在美國對等關稅影響下，廠商對未來半年景氣看法保守。

在鋼鐵供需方面，川普以「美國優先」為前提，藉著關稅政策迫使全球供應鏈重組，其政策搖擺與弱勢美元衝擊各國匯率與出口，各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，拖累全球景氣動能外也加深鋼市觀望氣氛。

關稅 美國 景氣

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