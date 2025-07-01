豐興鋼筋降價 廢鋼持平

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

鋼筋跌勢再起，豐興（2015）昨（30）日開出本周內銷盤價，鋼筋調降每公噸300元，新牌價為每公噸1.64萬元，而廢鋼收購價因上周已率先跌價每公噸200元，目前與型鋼均維持平盤。

豐興上周盤價以平盤定調，包括國內鋼筋、廢鋼和型鋼均持平，而近一周來原料面和市場出現變化，該公司說明，台幣升值，進口廢鋼小跌，加乘效果進口原料成本下降，因此，已於6月28日跟隨下調廢鋼收購價。

據了解，在國際原料行情方面，美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼上周報價從每公噸313美元續跌至311美元，為連續三周走滑；美國貨櫃廢鋼上周報價持續持平為每公噸295美元；而澳洲鐵礦砂由每公噸93美元小漲至93.6 美元，止步連四周下滑。

面對原料下跌，加上小鋼胚進口報價及成本也下降，為反映鋼筋買方市場期望，調降鋼筋價格以吸引買氣。

豐興 美國 台幣升值

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