藥華藥新藥 擬賣向大陸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（30）日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）已向中國國家藥監局（NMPA）提出治療原發性血小板過多症（ET）的上市許可證申請。

藥華指出，中國約有近80萬名ET患者，此次送件是Ropeg拓展新適應症上邁出的重大進展，也為藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）領域的全球布局再添重要戰略拼圖。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg用於治療ET的全球第三期臨床試驗的臨床數據已顯示，Ropeg對ET有顯著的臨床益處。完成Ropeg中國ET藥證申請送件是藥華藥在MPN領域達成的又一項意義重大的里程碑，也是拓展新適應症全球市場的第一步，預計今年也送件申請臺灣、美國、日本等多國ET藥證，目前正積極布局行銷前準備，將成為藥華藥未來營運加速成長的第二引擎。

藥華藥表示，Ropeg為該公司自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球用藥人數及銷售持續穩健成長。

藥華藥近年積極拓展Ropeg新適應症，ET與PV同屬MPN，病人數亦相近，為公司繼PV後第一個瞄準的新適應症。目前ET主要用藥是仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, HU）；第二線藥物安閣靈（Anagrelide, ANA）為目前唯一獲美國FDA核准的ET治療藥物，但其療效與耐受性仍十分有限，顯示亟需創新治療選項。

藥華藥於今年1月初公布Ropeg應用於治療ET的全球第三期臨床試驗「SURPASS ET」成果，展現了明確的臨床優勢。

藥華藥 美國

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