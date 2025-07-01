材料一拆十 首日開紅盤

材料-KY（4763）新股完成分拆（一拆十）後昨（30）日上市，在外資買盤力挺下開出紅盤。材料表示，將持續強化「醋酸絲束」的創新應用，智慧AI眼鏡等供應鏈是一大重點外，也將持續擴大在科技與AI領域的產品比重。

此前，材料-KY股東會通過每股面額由10元變更為1元，6月19日至27日進行換股作業暫停交易，新股昨（30）日正式上市，開盤後開高走高，最後以90.5元收盤，股價上漲2元、漲幅2.2%，成交量超過3.49萬張，大幅超越分拆前的量能。其中，外資單日買超4,110張，持股比達51.08%。

法人指出，材料-KY5月營收為12.32億元、月減18%、年增21% ；月減主因是產線經過三年全速開車，為提高生產效率，近期已規劃兩階段約十天停工歲修（5月及6月），使得絲束出貨略受影響，進入7月後，將全面恢復。

觀察該公司今年前五月累計營收為68.87億元、年增19%，主要是受益絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，以及絲束與長絲新產能擴增完成所挹注。

展望2025年，材料-KY認為，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；同時看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持成長。而目前全年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成下，樂觀看待成長動能延續。

在產能規劃方面，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，正逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲 (森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。

另外，3月初已竣工與中峰化學規模相當的醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。此外，東南亞設廠 (絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料並指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，該公司致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡 (裝置)材料，以及回收技術策略方向佈局，以達成長期成長並鞏固競爭優勢。