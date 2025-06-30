台指期 本季看多

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國5月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2.7%，雖略高於市場預期的2.6%，但整體仍顯示通膨壓力溫和，未見顯著惡化跡象。在此背景下，市場對聯準會（Fed降息的預期依然高漲。

根據FedWatch工具顯示，年底前降息兩次的機率仍高。倘若即將公布的6月非農就業報告表現疲弱（市場預估新增11萬人，低於5月的13.9 萬人），不排除Fed最快可能於9月啟動降息循環。

此外，美中雙方近期同意將5月日內瓦會談中達成的非正式協議正式化，美國將對中國進口商品課徵30%關稅，同時取消部分貿易反制措施；中國則對美國商品課徵10%關稅，並加速稀土出口。此項貿易進展有助緩和市場對美中關係的疑慮，提振投資人信心。

從市場層面觀察，輝達股價再創新高，持續作為市場信心指標。市場持續看好AI晶片需求爆發，以及AI伺服器與高速互聯的成長潛力，加上對Fed降息的預期升溫，有利科技成長股續強，帶動整體科技股上攻動能。

從技術面來看，台指期在突破上檔壓力後，指數守穩月線，顯示多方力量強勁，加上美股續創波段新高，帶動季線翻揚，預期台指期第3季將可維持偏多震盪格局。（富邦期貨提供）

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