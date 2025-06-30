漢翔總座 曹進平接任

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航太龍頭漢翔（2634）昨（30）日公告，總經理馬萬鈞退休並轉任該公司榮譽顧問，新任總經理人選則經董事會核議同意後委派，由空軍前副司令曹進平中將接任，於今日生效。

漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）Level 2正式驗證資格的廠商，展現漢翔在資安防護上的能力，有利於爭取美國國防商機，法人看好後續接單的力度會增強。

漢翔今年累計至5月，已新承接IDF發動機後燃器零附件開口式採購案約50億元，加計去年簽訂飛機零附件開放式採購案，及發動機零附件開放式採購案，金額已逾百億；並成功向波音及空巴等國際民機大廠爭取737、A320等主流機種的新訂單達90億元。

今年全球航太盛事巴黎航展，漢翔接單也傳喜訊，包含與日商簽訂發動機零組件三年長約、與法商簽訂原物料採購五年長約，對於手握國際民機大廠多項訂單的漢翔來說，有助於穩定各大專案的執行效率，打造讓客戶信賴與滿意的民機供應鏈體系。

航太 總經理 漢翔

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