良得電法說會／在 AI 伺服器與低軌衛星挹注下 下半年看旺

線材廠良得電（2462）30日舉行法說會，該公司發言人江文裕表示，2025年將以低軌衛星與人工智慧（AI）伺服器為兩大成長動能，下半年越南廠一期產能需求填滿，伺服器及低軌衛星業務可望放量，將提升今年營收與毛利率表現。

他說，低軌衛星業務逐步開始，第1季營收貢獻未超過5%，美系電商客戶已與良得電啟動低軌衛星地面接收設備合作案，分別有兩條AC線與一條DC線進入試產階段，預計第3季起陸續量產，業績貢獻度將顯著提升。

良得電說，全球低軌衛星市場正處於爆發前夕，SpaceX的星鏈計畫已部署約7,000顆衛星，美國國防部的星盾計畫與OneWeb、Amazon等企業，亦同步推進衛星網絡建置，預期到2040年全球太空產業產值將突破1兆美元，地面設備的需求也將隨之成長。良得電持續擴充衛星用連接線產品，現階段已涵蓋12瓦、20瓦與30瓦三種規格。

伺服器業務方面，良得電以客製化利基型產品為主，第1季營收占比約6.5%，全年將達到10%。它指出，AI與雲端設備需求持續攀升，良得電積極擴展北美新客戶的合作範圍，下半年開始將有明顯成長，有助於整體毛利率表現。

產能方面，受地緣政治與客戶去中化需求帶動，良得電越南廠主要生產智慧門鈴、低軌衛星與遊戲機等產品，目前一期已建置八條AC線與兩條DC線，月產能180萬件，將於今年第4季滿載。未來將依訂單需求啟動二期產能，最多增設至34條產線，總月產能將達650萬件。