AI伺服器帶旺 PCB！金像電盤中飆漲停、外資目標價調升這4檔

隨著AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，整體印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）供應鏈營後市可期。其中，外資法人最看好金像電（2368），30日盤中一度以303.5元上攻至漲停板，台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等也紛紛走強。

事實上，外資里昂證券結構性看多 PCB/CCL 產業，且中階CCL未來幾季可能出現漲價空間，個股投資偏好依序為：金像電、台光電、台燿、聯茂，且同時調升四檔目標價。

整體產業上，里昂科技產業分析師陳碩文分析，受惠於AI浪潮帶動ASIC伺服器規格升級，PCB與CCL產業將迎來結構性成長。

其中，高效能運算對高速傳輸與散熱要求，有望帶動伺服器內部元件的規格提升，已成為推升PCB與高速CCL需求的關鍵驅動力，預期隨著供需持續吃緊，中階CCL產品在未來幾季亦可能具備漲價空間。

台廠中，里昂調整金像電目標價由355元升至400元、台光電由935元升至1,055元，皆為「強力看好」評級；台燿由245元升至268元，獲「優於大盤」評級；聯茂由62元升至84元，獲「持有」評級。

個股方面，金像電將自2025年第3季起，持續擴充國外生產基地，以提高在AWS Trainium2平台的訂單市占率，預估至2025年下半年將自30%提升至50%，同時承接800G交換器相關新案，有望進一步拓展高階應用領域。

其中，金像電在產能到位後，也有潛力成為Google TPU與Meta MTIA v3等ASIC專案的PCB供應商。儘管近期新台幣升值對出口型企業帶來匯兌壓力，但金像電受惠於AWS Trainium2的定價條件與產品組合優化，可望有效抵銷匯率波動衝擊。