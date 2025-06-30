快訊

趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

聽新聞
0:00 / 0:00

AI伺服器帶旺 PCB！金像電盤中飆漲停、外資目標價調升這4檔

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
隨著AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，印刷電路板與銅箔基板供應鏈後市可期。（路透）
隨著AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，印刷電路板與銅箔基板供應鏈後市可期。（路透）

隨著AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，整體印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）供應鏈營後市可期。其中，外資法人最看好金像電（2368），30日盤中一度以303.5元上攻至漲停板，台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等也紛紛走強。

事實上，外資里昂證券結構性看多 PCB/CCL 產業，且中階CCL未來幾季可能出現漲價空間，個股投資偏好依序為：金像電、台光電、台燿、聯茂，且同時調升四檔目標價。

整體產業上，里昂科技產業分析師陳碩文分析，受惠於AI浪潮帶動ASIC伺服器規格升級，PCB與CCL產業將迎來結構性成長。

其中，高效能運算對高速傳輸與散熱要求，有望帶動伺服器內部元件的規格提升，已成為推升PCB與高速CCL需求的關鍵驅動力，預期隨著供需持續吃緊，中階CCL產品在未來幾季亦可能具備漲價空間。

台廠中，里昂調整金像電目標價由355元升至400元、台光電由935元升至1,055元，皆為「強力看好」評級；台燿由245元升至268元，獲「優於大盤」評級；聯茂由62元升至84元，獲「持有」評級。

個股方面，金像電將自2025年第3季起，持續擴充國外生產基地，以提高在AWS Trainium2平台的訂單市占率，預估至2025年下半年將自30%提升至50%，同時承接800G交換器相關新案，有望進一步拓展高階應用領域。

其中，金像電在產能到位後，也有潛力成為Google TPU與Meta MTIA v3等ASIC專案的PCB供應商。儘管近期新台幣升值對出口型企業帶來匯兌壓力，但金像電受惠於AWS Trainium2的定價條件與產品組合優化，可望有效抵銷匯率波動衝擊。

延伸閱讀

AI ASIC革命 挑戰Nvidia霸權

PCB轉入半導體的績優股─大量

西門子透過生成式與代理式AI 強化半導體及PCB設計軟體

台燿、欣興 瞄準逾80天

相關新聞

AI伺服器帶旺 PCB！金像電盤中飆漲停、外資目標價調升這4檔

隨著AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，整體印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）供應鏈營後市可期。其中，外資法人最...

台光電又創新高價！多家外資喊逾千元 月線拚連三紅

台光電（2383）受惠於AI浪潮帶動ASIC伺服器規格升級，推動PCB與CCL（銅箔基板）產業迎來結構性成長，近期多家外...

穎崴除息行情暖身、表現優於大盤 7月7日將除息25元

穎崴（6515）除息行情暖身，預計7月7日除息史上新高股息25元，今日股價盤中上漲35元，至1,265元，表現優於大盤，...

台積電ADR創新天價 現股弱勢平盤震盪

台積電美國存託憑證（ADR）27日攀高至228.57美元，創下新天價，不過台積電今天股價走勢相對弱勢，在平盤1080元附...

廣達除息微震、現金股利這天入袋 AI 伺服器出貨添動能

AI伺服器大廠廣達（2382）6月30日除息，每股配息13元，股利總額高達502.14億元，除息參考價為272.5元。受...

以伊停火 三大類股突圍！台積電AI供應鏈看旺、內需概念股轉強、生技月個股衝鋒

中東緊繃情勢出現戲劇性重大變化──以伊戰爭停火露出曙光，美國總統川普6月23日貼文宣告「以色列、伊朗已完全同意全面停火」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。