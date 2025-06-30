台光電又創新高價！多家外資喊逾千元 月線拚連三紅

台光電（2383）受惠於AI浪潮帶動ASIC伺服器規格升級，推動PCB與CCL（銅箔基板）產業迎來結構性成長，近期多家外資紛紛調升目標價，激勵股價持續走高。里昂證券將台光電目標價由935元調升至1,055元，滙豐證券也喊出1,054元，帶動6月30日股價一度衝上903元，刷新盤中新高，6月以來漲幅逼近兩成，月線有望連三紅。

法人指出，台光電2025年將持續受惠AI商機，掌握主要雲端服務提供商（CSP）ASIC訂單，並為NVIDIA Blackwell平台NVLink Switch的主要材料供應商。隨著400G與800G交換器市占率提升，台光電年底M6等級以上高階材料供貨占比有望突破四成，推升獲利表現。

滙豐證券在最新「亞洲科技產業」報告中指出，特殊應用晶片（ASIC）需求將延續至2026年，帶動CCL產業進入新一輪成長周期，預估2025、2026年CCL總產能將分別成長13%與4%，供需結構持續強勁，並給予台光電「買進」評等，目標價大幅上修至1,054元。

野村證券亦在「亞洲AI伺服器」報告中看好台光電，指出其為AWS與Meta高階ASIC銅箔基板供應商，受惠AI ASIC高階規格與快速成長需求，營運動能強勁。

籌碼面上，6月以來三大法人對台光電呈現土洋對作，外資買超力道略勝本土空頭。上周外資買超14,798張，投信賣超13,785張，自營商小幅買超140張，合計三大法人仍買超1,153張；累計6月至27日止，外資買超21,932張，投信賣超18,104張，自營商賣超192張，三大法人合計仍買超3,636張，整體偏多格局明顯。

產業面上，隨著AI伺服器與800G交換器普及，台光電掌握高階M8等級CCL材料領先優勢，800G M8 CCL市占率超過50%，2025年交換器業務占比預估27~31%，年增50-55%，可望有效推升整體營收與毛利。