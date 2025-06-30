穎崴除息行情暖身、表現優於大盤 7月7日將除息25元

穎崴（6515）除息行情暖身，預計7月7日除息史上新高股息25元，今日股價盤中上漲35元，至1,265元，表現優於大盤，股價早盤最高曾來到1,275元。

穎崴展望正面，日前召開法說會。董座王嘉煌提到，公司看下半年AI晶片需求仍巨大仍有急單挹注，下半年營收仍審慎樂觀，上半年已超越歷史紀錄，後續仍看客戶需求變化，公司需要持續推進新品開發，依照AI、高速運算（HPC）強勁需求保持生產彈性。

穎崴說明，至今年5月AI與高速運算應用出貨占比達到42%，7奈米以下先進製程應用占比達到87%，創新高。

王嘉煌表示，隨著AI應用持續擴展，公司多年來積極布局AI及高頻高速等高階運算市場，並與客戶針對半導體測試介面前沿技術共同設計與開發，如今已成為全球第一大測試座供應商。未來，穎崴將持續推出更多符合先進製程、先進封裝的半導體測試介面解決方案，維持市場領先地位。

穎崴今年首季營收為新台幣22.97億元，季增49.3%、年增114.1%，該季稅後淨利為6.13億元，年增206.8%；單季每股稅後純益（EPS）為17.21元。今年前五月合併營收為34.43億元，較去年同期增加81.3%。