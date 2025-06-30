聯發科早盤小跌 聚焦 AI ASIC 業務潛力

聯發科（2454）30日早盤股價於1,275至1,280元間震盪整理，開盤報1,290元，最高達1,300元，低點觸及1,275元，跌幅約0.78%。市場聚焦其在AI雲端自研晶片領域的布局進展。

四大雲端服務供應商（CSP）加速投入AI ASIC開發，傳出聯發科已切入Google TPU v8e專案，雖公司未評論，但法人看好其客製化設計實力，有望自2026年起帶來每年逾10億美元營收挹注，成為下一波成長動能。