台積電ADR創新天價 現股弱勢平盤震盪
台積電美國存託憑證（ADR）27日攀高至228.57美元，創下新天價，不過台積電今天股價走勢相對弱勢，在平盤1080元附近震盪遊走。
市場喜見美中貿易談判的最新進展，美股27日收高，道瓊工業指數上漲432.43點，那斯達克指數上漲105.55點。台積電ADR收在228.57美元，創下新高，上漲4.56美元，漲幅逾2%。
據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值1.18兆美元，居全球第9位，逼近第8位博通（Broadcom）的1.26兆美元。
若以台積電27日收盤價1080元計，台積電ADR溢價23.51%。不過，台積電今天股價表現相對弱勢，以1075元開出，下跌5元，盤中最高達平盤1080元。
新光投信董事長劉坤錫表示，台積電ADR與現股走勢並不是每天都會一致，不過方向上會大致雷同。觀察外資台指期淨空單水位高，不排除可能壓抑權值股如台積電表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言