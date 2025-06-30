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台積電ADR創新天價 現股弱勢平盤震盪

中央社／ 新竹30日電
台積電。路透
台積電。路透

台積電美國存託憑證（ADR）27日攀高至228.57美元，創下新天價，不過台積電今天股價走勢相對弱勢，在平盤1080元附近震盪遊走。

市場喜見美中貿易談判的最新進展，美股27日收高，道瓊工業指數上漲432.43點，那斯達克指數上漲105.55點。台積電ADR收在228.57美元，創下新高，上漲4.56美元，漲幅逾2%。

據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值1.18兆美元，居全球第9位，逼近第8位博通（Broadcom）的1.26兆美元。

若以台積電27日收盤價1080元計，台積電ADR溢價23.51%。不過，台積電今天股價表現相對弱勢，以1075元開出，下跌5元，盤中最高達平盤1080元。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電ADR與現股走勢並不是每天都會一致，不過方向上會大致雷同。觀察外資台指期淨空單水位高，不排除可能壓抑權值股如台積電表現。

台積電 ADR

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