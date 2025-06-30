廣達除息微震、現金股利這天入袋 AI 伺服器出貨添動能

AI伺服器大廠廣達（2382）6月30日除息，每股配息13元，股利總額高達502.14億元，除息參考價為272.5元。受惠高殖利率效應，早盤股價開高至275元，惟外資在除息前連兩日合計賣超11,678張，增添短線空頭壓力，盤初股價一度翻黑至271.5元，填息之路顯得有些顛簸，所幸承接買盤積極，開盤約30分鐘後回穩走向填息路。廣達現金股利預計於7月24日發放。

基本面上，廣達搭上AI與筆電雙主流商機，5月合併營收達1,602.42億元，月增4.05%、年增58.19%，改寫單月歷史次高，並創同期新高。累計前五月營收已衝上7,999.25億元，年增高達74.82%，創同期新高。公司看好第2季筆電與AI伺服器出貨動能同步強勁，尤其搭載NVIDIA最新Blackwell架構的GB200 AI伺服器機櫃，已於第2季開始大量出貨，推升AI伺服器營收占比可望突破七成。

展望下半年，隨著GB200邁入量產高峰，NVIDIA下一代旗艦平台「GB300」也將接棒登場，目前已進入測試與驗證階段，預計9月啟動出貨。廣達為代工協力廠之一，手握關鍵訂單，並與鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）、緯穎（6669）等一同搶攻AI伺服器大餅。

廣達執行副總楊麒令指出，今年AI伺服器訂單如預期穩健湧入，全年營運將呈「逐季走揚」趨勢，明確看好下半年優於上半年。