導線架三雄 營運喊衝

面對半導體成熟製程復甦力道溫吞，以及關稅戰、匯率等變數干擾，導線架三雄順德（2351）、界霖與長科*透過開發新業務與新應用積極突圍，今年營運仍以優於去年為目標。

界霖發言人吳念誼表示，界霖除希望既有導線架產品基本盤，也透過金屬精密沖壓、異型材製造、局部電鍍、表面粗化與精密模具設計等技術，積極開發新品。

吳念誼說，界霖已開發鐵鎳合金導熱產品，具備抗電磁波特性，滿足航太領域需求，並採「代工不帶料」模式生產，後續具成長潛力。

順德則運用其純熟的精密金屬加工能力，拓展多元市場。順德每年約推出100多款新品，目前有十款應用在圖形處理單元（GPU）與電源供應單元（PSU），當中六款已貢獻營收。順德並看好人形機器人需求，2025年訂單量能有望倍數成長。

長科*耕耘@@@Mini LED@@@產品多年，主要鎖定背光產品應用，新開發的Mini LED用導線架產品，經實測後，光效可提升約30%，且具備成本優勢。