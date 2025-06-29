面板雙虎 進擊車載2.0商機
友達去年4月以139億元股權價值併購德國BHTC後，群創（3481）上周代子公司CarUX宣布，已與瑞典私募股權投資公司EQT簽約，規劃以股權價值1,636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer的100%股權。
面板雙虎先後針對車用市場展開跨國大併購，群創分割成立子公司CarUX，友達去年底也宣布將智慧移動事業群及BHTC納入100%持股友達智慧移動公司（AMS），雙虎這些動作是宣告迎戰車用面板國際盃2.0開打。
全球車用市場穩定發展，車用面板也朝大尺寸化與智慧化座艙方向邁進。面板廠為完備車廠一階供應商（Tier1 ）能力，收購跨國擁有原廠客戶的Tier1 供應商，便成為面板廠加速轉型至智慧移動市場的捷徑。
友達總經理柯富仁指出，友達與BHTC合作已取得150億元新訂單，將於未來幾年挹注營運。友達集團去年車用市場總體營收達700億元，BHTC加入後，在商機開拓、成本節省等領域均展現綜效，推升智慧移動事業成長超過六成。
友達去年11月成立AMS，將原智慧移動事業群及BHTC納入AMS，柯富仁出任AMS董事長。AMS專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。而AMS納入友達智慧移動事業群及BHTC的營運基準日，暫訂為2026年1月1日。
群創集團董事長洪進揚上周代子公司CarUX宣布，已與全球性投資機構EQT簽訂協議，將以股權價值約新台幣337億元收購日商Pioneer Corporation的100%股權。
他強調，CarUX與Pioneer是互補性的強強聯手。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具全面性技術能力，並與日本豐田（TOYOTA）及全球主要車廠維持穩定合作關係，2024年營收2,415億日圓，將對CarUX的成長策略具高度加值潛力。
群創於2019年8月在開曼成立CarUX Holding Limited控股公司，統括2001年設立的CarUX香港、2006年的CarUX德國及歐洲，以及大陸群豐駿還有台灣群豐科公司。
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