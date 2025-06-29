仁寶推永續設計資料庫
仁寶（2324）強化AI賦能，推出結合AI的「永續設計資料庫」，協助企業內部設計師和材料供應商更有效率尋找並選擇環保材料，攜手推動實踐永續設計。
仁寶規劃，永續設計資料庫最快於今年10月的台灣設計展上線。
仁寶透露，永續設計資料庫不僅是一個普通的材料庫，其設計理念是希望能透過AI技術，提升使用者體驗。使用者只需上傳所需圖片或輸入關鍵字，例如「防水」、「耐刮」或「減碳係數」，系統便能根據這些指令推薦合適的材料。
上述智能推薦功能，能讓設計師和相關團隊能更快找到符合需求的材料，提高設計效率。此外，仁寶也正在探索如何將這些材料運用到商用電動車內裝設計，希望透過模組化設計，降低電動車的成本，讓更多人能負擔得起。
仁寶強調，永續設計資料庫不僅是技術創新，更是推動永續設計的重要一步。透過這個平台，設計師和材料供應商能更輕鬆找到合適的材料，促進環保產品開發。隨著系統逐步完善，仁寶期待未來能為更多設計師和企業提供支持，實現永續發展的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言