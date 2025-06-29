仁寶推永續設計資料庫

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

仁寶（2324）強化AI賦能，推出結合AI的「永續設計資料庫」，協助企業內部設計師和材料供應商更有效率尋找並選擇環保材料，攜手推動實踐永續設計。

仁寶規劃，永續設計資料庫最快於今年10月的台灣設計展上線。

仁寶透露，永續設計資料庫不僅是一個普通的材料庫，其設計理念是希望能透過AI技術，提升使用者體驗。使用者只需上傳所需圖片或輸入關鍵字，例如「防水」、「耐刮」或「減碳係數」，系統便能根據這些指令推薦合適的材料。

上述智能推薦功能，能讓設計師和相關團隊能更快找到符合需求的材料，提高設計效率。此外，仁寶也正在探索如何將這些材料運用到商用電動車內裝設計，希望透過模組化設計，降低電動車的成本，讓更多人能負擔得起。

仁寶強調，永續設計資料庫不僅是技術創新，更是推動永續設計的重要一步。透過這個平台，設計師和材料供應商能更輕鬆找到合適的材料，促進環保產品開發。隨著系統逐步完善，仁寶期待未來能為更多設計師和企業提供支持，實現永續發展的目標。

仁寶 AI

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