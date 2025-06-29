廣達、日月光、聯發科將除息 外界關注營運前景與訂單概況

代工大廠廣達（2382）、IC設計大廠聯發科、與全球封測龍頭日月光投控，都將於本周除息，外界關注相關公司後續的營運前景，這也可能影響到接下來的填息力道。

廣達將於30日除息，每股配發13元現金股利，除息參考價為272.5元，上周五（27日）是參與除息的最後買進日，但股價開平走低，最後一盤壓低作收，棄息賣壓沈重。

雖然關稅議題不確定性仍存在，但廣達AI伺服器產品出貨動能不受干擾。廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，上半年AI伺服器客戶訂單如先前預期，今年營運將逐季平緩走揚，下半年一定比上半年好。

圖／經濟日報提供

就整體伺服器來看，楊麒令指出，今年通用伺服器需求佳，全年出貨將呈現雙位數成長，AI伺服器則維持成長三位數百分比的預期。

另外，全球封測龍頭日月光投控將在7月2日除息，每股配發現金股利5.3元。日月光投控營運長吳田玉先前表示，先進封裝需求才剛開始，該公司會繼續加碼投資先進封裝，投資「不會手軟」，並持續布局東南亞，強化車用和機器人封測生產線。

談到半導體後市，吳田玉強調，維持先前預期未來十年全球半導體市場規模可望達1兆美元的觀點，AI是推動半導體創新的主要動能，未來將進入機器人的時代，人類以及機器之間的互動將無所不在。

另外，IC設計大廠聯發科即將於7月3日除息，後續將發放去年下半年度現金股利400.41億元，每股現金股利為25.00021747元。

聯發科先前提到，不斷變化的關稅狀況，已為全球幾乎所有市場帶來不確定性，該公司將密切觀察其對全球經濟的影響， 並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性。中長期來看，該公司認為，AI無所不在的大趨勢依舊不變，並相信其前景仍穩固成長。

除了既有產品線，在企業級客製化晶片方面，聯發科認為，隨著市場不斷尋求客製化晶片以提升資料中心效率，該公司也有更多的生意機會。聯發科估計2026年起，企業級客製化晶片能貢獻相當規模的年營收。