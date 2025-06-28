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特斯拉加碼AI投資！法人看好緯創將受惠 AI伺服器需求水漲船高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
Tesla近期透過官方社群平台X宣布，繼去年投資百億美元後，2025年資本支出將再投入80億美元，擴建AI等基礎建設。路透
Tesla近期透過官方社群平台X宣布，繼去年投資百億美元後，2025年資本支出將再投入80億美元，擴建AI等基礎建設。路透

Tesla近期透過官方社群平台X宣布，繼去年投資百億美元後，2025年資本支出將再投入80億美元，擴建AI等基礎建設。其持續擴大AI投資，將對AI伺服器採購需求同步水漲船高中，法人機構表示，看好緯創（3231）是主要受惠的供應鏈之一。

分析師表示，Tesla其AI訓練主力為Cortex訓練中心，可同時訓練FSD與人形機器人，並透露Cortex已部署超過5萬顆GPU，預計短期內突破10萬顆，相當於650~1,350櫃GB200 NVL72機櫃，躋身全球大型算力中心。

緯創一直是Dojo超級電腦AI晶片的基板設計供應商，不過目前緯創主要出貨AI伺服器系統給Dell，背後主要需求是xAI，xAI是馬斯克於2023年創辦的人工智慧新創企業，雖然xAI和Tesla目前是兩家獨立的公司，預期xAI將支援Tesla開發AI相關功能，包括電動車內的語音助手以及其人形機器人Optimus的驅動軟體，亦將有助於推動全自動駕駛技術的發展。

法人機構表示，正向看待緯創營運動能，因GB200 AI伺服器放量，今年第2季來自Dell的NVL72系統營收將竄升。緯創第2季自身伺服器營收成長將優於緯穎（6669），其中HGX UBB營收季持穩，GB200 compute tray營收季增以及xAI與Coreweave帶動的強勁Dell AI伺服器需求。

以4~5月GB200機櫃出貨以上千櫃來看，預估其第2季GB200 AI伺服器出貨量將達2,000櫃以上，而根據Dell財報會上指引的訂單金額上半年即達88億美元，換算約達2,500~3,000櫃GB200 NVL72，加上Dell指引目前增加的AI訂單，推估緯創6月營收將持續創新高，因此，第2季整體營收將有機會季增60%以上、至逾5,500億元。

且在預期伺服器營收今年可望倍增，正向挹注營業利益中，預估今年整體營收年增39%、每股獲利（EPS）為8.4元。

緯創 特斯拉 營收 伺服器 AI

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