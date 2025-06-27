金寶法說會／總座陳威昌：下半年客戶表現保守 但預算不變、無需擔心

老牌電子大廠金寶（2312）27日召開第2季法說會，針對上半年業務表現，總經理陳威昌指出，客戶在第1季提前拉貨，但第2季已回歸正常，整體上半年並未出現太大變化。他表示，雖然客戶因對關稅的預估提前拉貨，但隨著4月份的長期關稅延緩政策，業務狀況也逐漸恢復正常。他強調，下半年度客戶的表現相對保守，主要受到市場不確定性的影響，但預算並未調整，因此外界不用太緊張。

針對2025年首季營收，陳威昌坦言，儘管營收年增，但毛利率卻有所減少，主要是由於產品組合的變化。他提到，消費型產品的成長是推動營收增長的關鍵，然而這也導致毛利率的下降。對於未來毛利率的提升，陳威昌指出，公司正在積極推動新產品的開發，特別是在太陽能產品方面，期望這些新產品能夠改善毛利率。他強調，隨著新產品的量產，將有助於提升公司的整體毛利表現。

被詢問到網通業務的狀況時，陳威昌表示，目前2025年整體業務，預估與前一年度持平，但市場上確實有小幅下降。他指出，部分客戶的成長與其他客戶的下降相互抵消，也使得金寶在這一領域的表現相對穩定。他透露，旗下特定產品如「家庭網通設備」等的需求有所下滑，但其他新產品如「光纖」和「Wi-Fi 6/7」等產品則表現良好，對整體業務也有所支撐。

此外，針對美元資金的管理，陳威昌指出，金寶在不同廠區的資產幣別各異，台灣的美元資產部位從年初的高點逐步調整至現今約150億台幣，並計劃繼續調整以應對市場變化。展望未來，陳威昌強調，儘管未來面臨挑戰，但公司已準備好與客戶密切合作，以應對市場變化。自己對未來的挑戰仍充滿信心，而他也將持續努力提升旗下各產品的品質和毛利率，以應對不斷變化的市場環境。