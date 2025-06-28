威強電利多 正面看後市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日舉行法說會。總經理江重良指出，雖有關稅、地緣政治衝突等逆風因素，但預計近期有不少歐美客戶大型專案進入量產，正面挹注營收，加上先前遞延訂單將在近期出貨，以及投票機等新一代產品，整體營運順風大於逆風，對今年營運正面看待。

江重良分析，威強電營運「順風」因素包含AI邊緣運算市場很大，威強電已站在浪頭上，加上IT/OT資訊安全市場持續成長，以及特殊應用伺服器專案需求持續增加。近期到下一季度，有不少歐美客戶大型專案進入量產，對營收將帶來相當挹注。

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